"Почта России" организовала доставку пенсии в подтопленные районы Приморья досрочно

Деньги доставили уже более 45 тыс. получателям

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС/. "Почта России" начала доставку пенсии в подтопленные районы Приморья. Об этом сообщила пресс-служба макрорегиона "Дальний Восток" "Почты России".

"В связи с подтоплением в ряде населенных пунктов с 11 августа "Почта России" доставляет досрочно пенсии людям, для которых Социальным фондом России установлены дни выплаты с 14 по 21 число. Это получатели в Уссурийском городском округе, Спасске-Дальнем и Спасском районе, в Михайловском районе, Черниговском, Октябрьском, Хасанском муниципальных округах. В оперативном режиме сотрудники почты также будут доставлять социальные выплаты в села Дальнереченского района, Красноармейского, Хорольского муниципальных округов", - сообщила пресс-служба.

Всего за девять дней выплатного периода, который начался 3 августа, "Почта России" доставила пенсии более 45 тыс. получателям, оказавшимся в зоне подтопления и разрушения дорожной инфраструктуры. Специалисты почтамтов и почтовых отделений ежедневно, включая выходные дни, планируют свои маршруты с учетом ремонтов дорог, созданных временных переправ и объездных путей.

"В районах чрезвычайной ситуации работают около 100 стационарных и передвижных почтовых отделений. К пенсионерам, остающимся в местах постоянного проживания, почтальоны добираются при любой транспортной возможности", - отметила пресс-служба.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Согласно прогнозу Примгидромета, волна паводка движется с юга на север.