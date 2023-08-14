Власти гавайского Мауи предупредили жителей об опасности окружающей среды после пожаров

В некоторых районах острова наблюдается сильное загрязнение воздуха и питьевой воды

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Эвакуированные жители населенных пунктов на гавайском острове Мауи не могут вернуться на родину даже после тушения пожаров из-за обилия токсичных побочных продуктов горения в окружающей среде. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, некоторые жители уже начали возвращаться из мест эвакуации, однако местные власти считают, что это может быть опасно из-за того, что в некоторых районах острова наблюдается сильное загрязнение среды, в том числе воздуха и питьевой воды. "Это небезопасно. Это опасная зона, поэтому там присутствуют эксперты. Мы не пойдем ни на какие уступки ради быстрого возвращения людей, чтобы они просто заболели", - приводит агентство слова мэра округа Мауи Ричарда Биссена.

Власти предупредили вернувшихся жителей городов Лахайна и Кула, чтобы те не пили воду из-под крана, которая может оставаться загрязненной даже после кипячения. Также людям посоветовали принимать душ быстро и в хорошо проветриваемых помещениях. Ученые отметили, что в результате горения транспортных средств, лодок, различных вещей, а также из-за взрывов баллонов с пропаном, плавления труб и разлития нефти в окружающую среду могли попасть опасные вещества. "Когда горит много подобной инфраструктуры, она превращается в вещества, совершенно не предназначенные для контакта с человеком", - заявил агентству профессор университета Пердью Эндрю Уэлтон.