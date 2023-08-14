14 августа, 08:47

Власти гавайского Мауи предупредили жителей об опасности окружающей среды после пожаров

В некоторых районах острова наблюдается сильное загрязнение воздуха и питьевой воды

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Эвакуированные жители населенных пунктов на гавайском острове Мауи не могут вернуться на родину даже после тушения пожаров из-за обилия токсичных побочных продуктов горения в окружающей среде. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Читайте также
На Гавайях число жертв пожаров выросло до 93Жители Гавайев пожаловались на недостаток помощи от властей при пожарахГубернатор Гавайев оценил потери от пожаров в $6 млрд

По его данным, некоторые жители уже начали возвращаться из мест эвакуации, однако местные власти считают, что это может быть опасно из-за того, что в некоторых районах острова наблюдается сильное загрязнение среды, в том числе воздуха и питьевой воды. "Это небезопасно. Это опасная зона, поэтому там присутствуют эксперты. Мы не пойдем ни на какие уступки ради быстрого возвращения людей, чтобы они просто заболели", - приводит агентство слова мэра округа Мауи Ричарда Биссена.

Власти предупредили вернувшихся жителей городов Лахайна и Кула, чтобы те не пили воду из-под крана, которая может оставаться загрязненной даже после кипячения. Также людям посоветовали принимать душ быстро и в хорошо проветриваемых помещениях. Ученые отметили, что в результате горения транспортных средств, лодок, различных вещей, а также из-за взрывов баллонов с пропаном, плавления труб и разлития нефти в окружающую среду могли попасть опасные вещества. "Когда горит много подобной инфраструктуры, она превращается в вещества, совершенно не предназначенные для контакта с человеком", - заявил агентству профессор университета Пердью Эндрю Уэлтон. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация