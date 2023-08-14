Свердловский омбудсмен намерен помочь пассажирам задержанного рейса Екатеринбург - Анталья

Туристов разместили в гостинице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова призвала пассажиров задержанного более чем на 40 часов рейса Red Wings Екатеринбург - Анталья обращаться к ней за защитой своих прав. Об этом сообщили журналистам в аппарате омбудсмена.

"Мы со своей стороны будем следить, чтобы были соблюдены конституционные права свердловчан на отдых и оздоровление: в связи с их нарушением пассажиры могут обратиться ко мне", - приводятся в сообщении слова Мерзляковой.

По данным омбудсмена, причиной задержки первого рейса стало "отсутствие воздушного судна из-за ограниченного авиапарка перевозчика". Все 410 туристов размещены в гостинице "Азимут" рядом с аэропортом. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры добавили, что причиной задержки второго рейса стало позднее прибытие воздушного судна. Пассажиры также размещены в гостиницах, все обеспечиваются питанием и напитками. "Для организации контроля за оказанием услуг пассажирам в аэропорт Кольцово выехал свердловский транспортный прокурор", - отметили в надзорном ведомстве.

По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс WZ-3061 должен был отправиться в пункт назначения 13 августа в 7:20 (5:20 мск), ожидаемое время вылета - 15 августа 00:15 (14 августа 22:15 мск). Кроме того, 14 августа задержали еще один рейс авиакомпании из Екатеринбурга в Анталью, он должен был вылететь в 8:30 (6:30 мск), ожидаемое время отправления 15 августа в 1:55 (14 августа 23:55 мск).