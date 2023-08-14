В Британии в пачки сигарет поместят вкладыши о вреде табака

Эксперты надеются, что такая инициатива поспособствует сокращению расходов по лечению побочных заболеваний на £1,6 млрд

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Британские власти решили последовать примеру Канады и Израиля и бороться с курением с помощью вкладышей в сигаретных пачках с надписями о вреде данной привычки - подобно тем, которые содержатся на самой упаковке. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на Минздрав Соединенного Королевства.

На вкладышах вместо привлекательных картинок, как было ранее, содержатся также призывы "никогда не оставляй попытку бросить" и свободное поле, в котором курильщик сможет указать желаемую дату отказа от вредной привычки.

Как указывает издание, подобные меры уже показали свою эффективность у канадцев и израильтян. Британские эксперты надеются, что такая инициатива поспособствует отказу от курения еще около 30 тыс. жителей страны, что позволит сократить расходы по лечению заболеваний, связанных с пристрастием к табаку, на £1,6 млрд (около $2 млрд).

По данным Национальной службы здравоохранения, ущерб для здоровья британцев от курения ежегодно обходится стране в £21 млрд (более $26 млрд). Каждый год от последствий этой вредной привычки в королевстве умирает около 76 тыс. человек. В настоящее время примерно 13% жителей Великобритании курят.