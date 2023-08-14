В Монголии зафиксировали три случая подозрения на бубонную чуму

В настоящее время проводятся ПЦР-тесты для подтверждения диагноза

ПЕКИН, 14 августа. /ТАСС/. В Улан-Баторе выявлены три случая заражения, предположительно, бубонной чумой. Об этом сообщил Национальный центр изучения зоонозных инфекций.

Согласно его данным, которые привело агентство Xinhua, подозреваемые недавно ели мясо тарбагана, монгольского сурка, в аймаках Хэнтий и Сухэ-Батор. В настоящее время проводятся ПЦР-тесты для подтверждения диагноза.

По результатам последних исследований, в 17 из 21 аймаков Монголии обнаружены природные очаги чумы.

Ранее, 8 августа, в Улан-Баторе госпитализировали мужчину, заразившегося бубонной чумой после употребления в пищу мяса сурка.

За период с 2020 по 2022 годы чумой в Монголии были инфицированы девять человек, из них четверо умерли. Две трети территории страны входят в трансграничный с Россией Сайлюгемский природный очаг чумы. Его постоянный мониторинг с 1959 по 1990 годы показал, что на этой территории циркулировали возбудители чумы, относящиеся к алтайскому и реже к улэгейскому подвидам.

На территории Монголии болезнь переносят грызуны и живущие на них блохи. Заболевание передается от больного животного человеку в том числе при употреблении мяса в пищу.