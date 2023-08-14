После успешного окончания курса и сдачи теста есть возможность получить сертификат о повышении квалификации

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Образовательный сервис "Сферум" запустил бесплатный онлайн-курс для педагогов по изучению площадки при поддержке Министерства просвещения РФ. Об этом сообщили в пресс-службе "Сферума".

"Информационно-коммуникационный образовательный сервис "Сферум" запускает бесплатный онлайн-курс для педагогов "Учебный профиль "Сферум" в "VK Мессенджере": решение образовательных задач с использованием сервиса". Курс был разработан при поддержке Министерства просвещения РФ", - сообщили в пресс-службе.

На курсе педагоги узнают об основных образовательных сценариях использования сервиса в следующем учебном году и о том, как с его помощью выстраивать эффективную коммуникацию с коллегами, учениками и их родителями, пояснили в пресс-службе. Курс состоит из трех видеоуроков, в которых спикерами выступили заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева, заведующий педагогической мастерской Чеченского государственного педагогического университета, учитель года России 2018 Алихан Динаев и руководитель отдела интеграции "Сферума" Ирина Белевская.

Курс проходит дистанционно. Обучение займет восемь академических часов, приступить к курсу можно в любой момент. Для этого нужно пройти регистрацию, добавили в пресс-службе. Участников также ждут домашнее задание и итоговый тест из 10 вопросов. После успешного окончания курса и сдачи теста педагог получит сертификат о повышении квалификации и сможет добавить его к своему портфолио.

В марте 2023 года глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщал, что ведомство планирует поэтапно ограничивать доступ российских школ к зарубежным видеосервисам в связи с наличием собственной инфраструктуры. Также он просил уделить внимание переходам в специальные чаты "VK Мессенджера" для общения учителей с родителями и учениками.