Артисты Росгосцирка дали 100 благотворительных представлений в новых регионах

Собранные средства передадут на помощь циркам Донецка и Луганска, сообщили в компании

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк) представила публике в ЛНР и ДНР 100 благотворительных представлений с конца апреля 2023 года. Собранные средства передадут на помощь циркам Донецка и Луганска, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Артисты Российской государственной цирковой компании дали ровно 100 благотворительных представлений на гастролях в ЛНР и ДНР, прибыль от которых будет передана на помощь циркам Донецка и Луганска", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по согласованию с Министерством культуры РФ и при поддержке администраций ЛНР и ДНР с 2022 года в новых российских регионах регулярно проходят гастроли Росгосцирка. Так, в 2022 году компания провела их в Луганске с 27 августа по 16 октября, тогда представления посмотрели 63 тыс. человек, а в 2023 году 82 тыс. жителей региона увидели шоу "Девочка и слон".

Также 10 июня 2023 года в Мариуполе стартовали цирковые показы в цирке-шапито, сборы от которых, по данным пресс-службы, уже составили 2,3 млн рублей, а 29 июля в Луганском цирке начался прокат шоу-программы "Одиссея".

Прочие события

Сотрудники "Росгосцирка" также проводят и обучающие семинары по созданию и подготовке цирковых представлений для коллег из ЛНР и ДНР. В пресс-службе отметили, что цирки компании на регулярной основе проводят благотворительные мероприятия для беженцев из ЛНР и ДНР. Так, 17 августа в Воронежском государственном цирке пройдет открытая репетиция патриотического спектакля "Вместе целая страна". Акция специально организована для детей из новых регионов России и проживающих в пунктах временного размещения, а также для детей из многодетных семей.