С фасада Харьковского планетария убрали имя Юрия Гагарина

На официальном сайте он теперь называется Музей-планетарий "Харьков космический"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Имя первого космонавта мира Юрия Гагарина убрано из названия Харьковского планетария. Соответствующие фотографии опубликованы в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

"В Харькове демонтирована надпись "имени Гагарина" с фасада здания планетария", - говорится в сообщении.

Харьковский планетарий открыт в 1957 году, после первого полета человека в космос он получил название "Харьковский планетарий имени Ю. А. Гагарина". В настоящее время на официальном сайте он называется Музей-планетарий "Харьков космический".

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Минкультуры Украины заявило, что в 2022 году переименовано 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.