Полиция арестовала мужчину, угрожавшего пассажирам и экипажу рейса Сидней - Куала-Лумпур

В ведомстве сообщили, что угрозы обществу нет

СИДНЕЙ, 14 августа. /ТАСС/. Федеральная полиция Австралии (AFP) арестовала мужчину, угрожавшего экипажу и пассажирам самолета, следовавшего рейсом MH122 из Сиднея в Куала-Лумпур. Об этом сообщили в ведомстве.

"AFP арестовала пассажира международного рейса из Сиднея в Малайзию. 45-летний мужчина был арестован без каких-либо инцидентов. Остальные пассажиры эвакуированы из самолета, угрозы обществу нет", - указано в заявлении полиции.

Также сообщается, что арестованному мужчине будут предъявлены обвинения, связанные с нарушением правил безопасности на воздушном транспорте, до конца дня.

Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший в Малайзию в 14:40 (07:40 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту отправления из-за "чрезвычайного инцидента", в ходе которого "один из пассажиров угрожал экипажу и другим пассажирам рейса". Из-за происшествия в аэропорту Сиднея были задержаны 37 внутренних рейсов, однако, как отметили представители порта, инцидент не затронул расписание международных рейсов.