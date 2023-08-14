Рогозин проведет в Белоруссии переговоры по научно-техническим проектам

Экс-глава Роскосмоса отметил, что продолжает работать на благо страны "в другом качестве, но с гораздо большим потенциалом возможностей и учетом тех колоссальных перемен, которые происходят в мире технологий"

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин планирует провести переговоры с представителями белорусской промышленности по научно-техническим проектам.

"Я здесь в Минске нахожусь в короткой рабочей поездке. Будут встречи сегодня с представителями промышленности Республики Беларусь, моими старыми друзьями, с которыми мы никогда не теряли наши добрые отношения. Я сегодня буду вести с ними переговоры по ряду проектов, которые связаны прежде всего с работой нашего научно-технического центра", - приводит слова Рогозина, сказанные на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, агентство БелТА.

Экс-руководитель российской космической госкорпорации отметил, что продолжает работать на благо страны "в другом качестве, но с гораздо большим потенциалом возможностей и учетом тех колоссальных перемен, которые происходят в мире технологий".

Рогозин руководил Роскосмосом четыре года и был освобожден от должности в июле 2022 года. В ноябре 2022 года он рассказал, что создал и возглавил группу военных советников "Царские волки", которая работает в зоне спецоперации на Украине. В декабре 2022 года получил ранение в результате обстрела Донецка с украинской стороны.