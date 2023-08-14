В Херсонской области около 17,5 тыс. человек привились от инфекционных заболеваний

В Роспотребнадзоре сообщили, что вакцинные препараты имеются в достаточном количестве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Вакцинацию против инфекционных заболеваний прошли 17,4 тыс. человек в Херсонской области, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Продолжают ежедневную работу 14 стационарных и три мобильных прививочных пункта. Против инфекционных заболеваний привиты 17,4 тыс. человек. Вакцинные препараты имеются в достаточном объеме", - говорится в сообщении.

В 34-х контрольных точках ведется мониторинг качества и безопасности воды, уточнили в ведомстве.

"Нарастающим итогом с 07.06.2023 отобрано 1 204 пробы питьевой и морской воды, воды из Северо-Крымского канала, воды поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта. Продолжается промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды", - добавили в Роспотребнадзоре.