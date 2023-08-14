В парках Подмосковья с начала лета проверили здоровье более 6 тыс. человек

В частности, в ходе осмотра пациенты могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Более 6 тыс. жителей Московской области с начала лета стали участниками акции "Проверь здоровье в парке". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"Такая акция позволяет всем желающим проверить свое здоровье на свежем воздухе, а не идти в поликлинику. За минувшие выходные этой возможностью воспользовались почти 400 человек, а за все лето - уже более 6 тыс. прошедших диагностику", - цитирует пресс-служба первого зампреда правительства Московской области Светлану Стригункову.

В Минздраве уточнили, что в прошедшие выходные бригады врачей работали в 23 парках Подмосковья: в Балашихе, Долгопрудном, Коломне, Пушкине, Солнечногорске, Ленинском и других. В ходе осмотра пациенты могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и другие анализы. Диагностика проводится бесплатно, по полису ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.