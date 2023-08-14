В школах Крыма в 2023 году число детей из новых регионов России вырастет втрое

Всего в 2023 году в школы республики пойдут более 20 тыс. первоклассников

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. детей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей будут учиться в школах Республики Крым с 1 сентября. В 2022 году в крымских школах обучались порядка 1 тыс. детей из новых регионов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.

"По итогам прошлого учебного года всего в Республике Крым насчитывалось 227 540 обучающихся в школах. В этом году прогнозируется 232 369 человек, из них 3 580 - прибывших на территорию Республики Крым с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В прошлом году их было чуть более 1 тыс.", - рассказали в пресс-службе.

В первый класс в 2023 году в крымские школы пойдут более 20 тыс. детей. В 2022 году в первые классы зачислили около 25 тыс. детей.