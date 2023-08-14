В Курске на месте массового расстрела мирных жителей в годы ВОВ установят монумент

В августе на территории Знаменской рощи подняли останки 164 человек, в том числе младенцев

КУРСК, 14 августа. /ТАСС/. Монумент в память о погибших мирных жителях установят в Знаменской роще в Курске на месте массовых расстрелов во время оккупации города в годы Великой Отечественной войны. Соответствующее поручение озвучил на оперативном совещании правительства региона губернатор области Роман Старовойт.

"Сегодня это окраина оврага. Я предлагаю, учитывая статус этой территории [Знаменской рощи] <…>. Во-первых, ее нужно расчистить от зарослей, облагородить по крайней мере ту часть земельного участка, где уже закончены раскопки поисковиков. После окончания всех раскопок и обнаружения тел там нужно установить монумент с тем, чтобы это место хранило навечно память о тех, кто там был зверски убит и захоронен. Внавал тела скидывали в ров, хаотичное расположение тел в яме, вот что творили нацисты в годы оккупации", - сказал Старовойт.

В августе на территории Знаменской рощи проходила межрегиональная поисковая экспедиция, подняли останки 164 человек, в том числе младенцев. Как отметил Старовойт, при подъеме обнаруживаются следы пыток, издевательств и медицинских опытов - найдены останки более 50 человек с трепанацией черепа, которая проводилась с использованием специального инструмента.

С 2005 по 2010 год в Знаменской роще в Курске поисковики обнаружили останки 2 728 мирных жителей, которых расстреляли немецкие и венгерские оккупанты в годы Великой Отечественной войны. Останки захоронили на мемориале "Жертвам фашизма" в Курске.

Оккупация Курска немецко-фашистскими войсками и частями их союзников продолжалась с 3 ноября 1941 года по 8 февраля 1943 года. Город освободили войска 60-й армии Воронежского фронта. За годы оккупации на территории области убили более 18 тыс. мирных жителей и около 9,9 тыс. военнопленных.