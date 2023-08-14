РВИО до ноября возведет мемориал на месте стихийного захоронения жителей Луганска

Открытые нового памятника планируют приурочить к Международному дню против фашизма

ЛУГАНСК, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты Российского военно-исторического общества (РВИО) в ноябре завершат возведение мемориала "Незаживающая рана Донбасса" на месте стихийного захоронения погибших от обстрелов ВСУ мирных жителей города Луганска, сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

"Военно-историческое общество Российской Федерации на месте стихийного захоронения мирных жителей Луганска "Не забудем, не простим!" возведет мемориал "Незаживающая рана Донбасса". <…> Открытые нового памятника планируется приурочить к Международному дню против фашизма, который отмечается 9 ноября", - говорится в сообщении.

Сообщается, что мэр Луганска Манолис Пилавов обсудил детали строительства с заместителем начальника управления президента РФ по общественным проектам, заместителем председателя Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" Николаем Овсиенко.

"Еще один памятник, который будет возведен в Луганске - памятник шахтерам - защитникам Донбасса в районе Луганского государственного аграрного университета, на въезде, сейчас ведутся работы, <…> они должны завершиться к сентябрю", - цитирует Пилавова пресс-служба правительства региона.

Мемориальный комплекс "Не забудем, не простим!" создан в поселке Видное, относящемся к Луганску, на месте, где в 2014 году захоронили останки более 300 мирных жителей, погибших в результате обстрелов со стороны ВС Украины. Рядом с братской могилой члены межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти и общественники из организации "Не забудем! Не простим!" продолжают перезахоранивать останки военных республики и мирных жителей, погибших на территории ЛНР с начала эскалации конфликта в феврале 2022 года. Ведется работа по идентификации большинства останков.