В Италии почтили память жертв обрушения автомоста в Генуе, произошедшего пять лет назад

Утром была отслужена месса, на которой присутствовали руководство города и родные погибших

РИМ, 14 августа. /ТАСС/. Церемонии, посвященные памяти жертв обрушения моста Моранди, которое произошло 14 августа 2018 года, прошли в понедельник в Генуе. Трансляцию вел новостной канал Rai News 24.

Утром в память о погибших была отслужена месса, на которой присутствовали власти города и родные погибших. Ровно в 11:36 по местному времени (12:36 мск) - в момент обрушения виадука пять лет назад - в городе объявили минуту молчания.

"Надеемся, что истина вскроется и виновные в этой катастрофе будут установлены и привлечены к ответственности. Было бы поистине непростительно, если бы эта национальная трагедия осталась безнаказанной", - говорится в заявлении премьер-министра Джорджи Мелони, которое распространила пресс-служба итальянского правительства.

14 августа 2018 года в Генуе обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент обрушения виадука на нем находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В результате трагедии погибли 43 человека, несколько сотен человек лишились жилья, разрушенного падавшими конструкциями. Демонтаж автомобильного моста Моранди начался в декабре 2018 года. 3 августа 2020 года прошла церемония открытия нового виадука Сан-Джорджо, а на следующий день мост открылся для движения транспорта.

Следствие, предшествовавшее началу судебного процесса в июле 2022 года, длилось три года. На скамье подсудимых - 59 человек, среди них бывшее высшее руководство и технические специалисты компании Autostrade per l'Italia (Aspi), которая занимается обслуживанием сети автодорог. Фигуранты обвиняются в непреднамеренном убийстве, нарушении правил транспортной безопасности, халатности, бездействии и ДТП со смертельными исходами.

По мнению следователей, подсудимые знали о состоянии виадука и осознавали риски. Тем не менее масштабные работы по обслуживанию объекта откладывались. Autostrade per l'Italia, а также ее партнер - фирма Spea Engineering к судебному разбирательству привлекаться не будут: ранее они договорились выплатить около €30 млн в качестве компенсации. Вердикт суда первой инстанции ожидается не раньше 2024 года.