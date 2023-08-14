Западные страны не пригласили на Московскую конференцию по безопасности

Согласно программе, в числе получивших предложение поучаствовать в работе форума - КНР, ЮАР, Индия, Израиль, Турция, Мексика, КНДР, Саудовская Аравия и ОАЭ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россия пригласила на XI Московскую конференцию по международной безопасности 102 государства и 8 международных организаций, в этом списке нет стран Запада. Перечень приглашенных участников опубликован на официальном сайте мероприятия.

Согласно программе, в числе получивших предложение поучаствовать в работе форума - КНР, ЮАР, Индия, Израиль, Турция, Мексика, КНДР, Саудовская Аравия и ОАЭ. На конференцию также приглашены представители ООН, ОДКБ, ШОС, АСЕАН, Лиги арабских государств и Африканского союза.

Конференция пройдет 15 августа. В ее программу включены вопросы глобальной стабильности в условиях становления многополярного мира, взаимодействия оборонных ведомств разных стран, а также военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Независимые эксперты, в том числе западные, смогут обсудить острые проблемы повестки в формате дискуссионного клуба "Единый мир - общая безопасность".