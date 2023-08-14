В Британии в 2022 году из-за забастовок сотрудники не вышли на работу почти 4 млн раз

Согласно исследованию Resolution Foundation, это стало самым большим показателем с 1980-х годов

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Около 3,9 млн раз работники в Великобритании не вышли на работу в 2022 году из-за забастовок, что стало самым большим показателем с 1980-х годов. Об этом говорится в докладе, опубликованном британским исследовательским центром Resolution Foundation.

Согласно методологии Национальной статистической службы Соединенного Королевства, эта цифра определяется как количеством дней, не отработанных людьми в результате вовлечения их в трудовые споры по месту работы. Сам показатель демонстрирует размах забастовочного движения.

Его основным движущим фактором, по данным Resolution Foundation, стали госслужащие. С учетом инфляции их доход в реальном исчислении сократился с 2021 года на 9,2%. Для сравнения: снижение доходов в частном секторе оказалось намного менее существенным - 2,9%.

Если же брать всех работников в Соединенном Королевстве, то в мае 2023 года размер их доходов в реальном исчислении был на 4,1% меньше, чем в мае 2021 года.

Волна забастовок, вызванных взлетом инфляции (на 10,5% по итогам прошлого года и 7,9% на настоящий момент в годовом исчислении) и падением реальных доходов, охватила Соединенное Королевство в конце 2022 года. В стачках принимали участие медработники, железнодорожники, водители автобусов, пограничники, почтальоны, учителя, преподаватели университетов и представители других профессий. В середине июля премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак сообщил, что зарплаты сотрудников госсектора будут увеличены. В случае с сотрудниками Национальной службы здравоохранения речь идет о 6%. Некоторые профсоюзы согласились на предложенные условия и прекратили стачки, однако представители нескольких профессий, например врачи-интерны, продолжили бастовать.