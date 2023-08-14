"Одноклассники" запускают конкурс для региональных медиа OK Media Challenge 2023

Социальная сеть "Одноклассники" начинает прием заявок на конкурс для региональных медиа ОК Media Challenge. Его цель - улучшить качество публикаций в группах изданий в соцсети и научиться эффективным приемам работы с инструментами продвижения, доступными в ней. Победители получат промокоды на 50, 30 и 15 тыс. рублей на размещение рекламы в соцсети, дополнительную поддержку в течение года и фирменный мерч.
Конкурс пройдет с 28 августа до 24 сентября. Каждый понедельник участникам будет приходить письмо с видеоуроком и подробным описанием задач, за успешное выполнение которых будут начисляться баллы. Оценивать и давать обратную связь медиа будут сотрудники ОК, специализирующиеся на партнерствах и работе с контентом.
Подать заявку могут представители всех российских региональных медиа до 24 августа включительно. 25 августа жюри выберет медиа, которые примут участие в конкурсе. Итоги опубликуют в блоге "Одноклассников" и группе "ОК для медиа".
Победителей объявят 25 сентября.