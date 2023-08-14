"Одноклассники" запускают конкурс для региональных медиа OK Media Challenge 2023

Он пройдет с 28 августа до 24 сентября. Подать заявку могут представители всех российских региональных медиа до 24 августа включительно

Социальная сеть "Одноклассники" начинает прием заявок на конкурс для региональных медиа ОК Media Challenge. Его цель - улучшить качество публикаций в группах изданий в соцсети и научиться эффективным приемам работы с инструментами продвижения, доступными в ней. Победители получат промокоды на 50, 30 и 15 тыс. рублей на размещение рекламы в соцсети, дополнительную поддержку в течение года и фирменный мерч.

Конкурс пройдет с 28 августа до 24 сентября. Каждый понедельник участникам будет приходить письмо с видеоуроком и подробным описанием задач, за успешное выполнение которых будут начисляться баллы. Оценивать и давать обратную связь медиа будут сотрудники ОК, специализирующиеся на партнерствах и работе с контентом.

Подать заявку могут представители всех российских региональных медиа до 24 августа включительно. 25 августа жюри выберет медиа, которые примут участие в конкурсе. Итоги опубликуют в блоге "Одноклассников" и группе "ОК для медиа".

Победителей объявят 25 сентября.