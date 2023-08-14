В СПЖ сообщили, что раскольники вскрыли резиденцию митрополита УПЦ в Киево-Печерской лавре

По данным Союза православных журналистов, они выносят оттуда мебель

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) сорвали пломбы с резиденции митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.

По данным СПЖ, Авраамий Лотыш, которого ПЦУ ранее назначила "наместником" лавры, и его сторонники и охрана сорвали пломбы с двери резиденции, а позднее из здания начали выносить мебель.

В марте 2023 года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвал договор аренды с УПЦ. 4 июля созданная для опечатывания корпусов комиссия Минкультуры Украины пришла в лавру, однако прихожане канонической церкви не позволили ей начать работу. 6 июля при содействии полиции комиссия все-таки начала смену замков, захват и опечатывание корпусов. 9 августа суд признал законным расторжение договора аренды лавры с УПЦ, отказав ей в удовлетворении исковых требований к заповеднику. В канонической церкви сообщили, что обжалуют эти решения. 10 августа суд в Киеве удовлетворил иск музея-заповедника "Киево-Печерская лавра", запретив УПЦ препятствовать пользованию имуществом монастыря.