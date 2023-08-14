Число несчастных случаев на МЖД в 2023 году снизилось почти на 20%

Наибольшее количество происшествий на Московской железной дороге зафиксировали в Московской области

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Почти на 20% снизилось количество несчастных случаев на Московской железной дороге (МЖД) в январе - июле 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"На Московской железной дороге в январе - июле 2023 года количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры снизилось на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в 2023 году - 347 человек, за тот же период 2022 года - 433. В результате происшествий пострадало на 92 человека меньше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

При этом наибольшее количество происшествий на МЖД зафиксировано в Московской области (216 случаев) и в Москве (82). В Калужской области произошло 12 несчастных случаев, в Тульской и Рязанской - по восемь, во Владимирской и Брянской областях - по семь, в Орловской - три, в Курской и Смоленской областях - по два.

Основной причиной травмирования по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через железнодорожные пути в неположенных местах.

"Для снижения количества несчастных случаев во всех регионах Московской железной дороги работники магистрали проводят усиленную информационно-разъяснительную работу. В учреждениях школьного и дошкольного образования организовываются профилактические мероприятия. Совместно с сотрудниками транспортной полиции проводятся рейды в местах массового нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры", - заключили в пресс-службе.