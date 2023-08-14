Около сотни человек во главе с руководством ассоциации "Фермерская сила" провели пикет у здания правительства, назвав акцию предупредительной

КИШИНЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Молдавские фермеры возобновили акции протеста из-за угрозы банкротств на фоне падения цен на сельхозпродукцию и роста издержек. Около сотни человек во главе с руководством ассоциации "Фермерская сила" провели пикет у здания правительства, назвав акцию предупредительной.

"В последующие дни мы продолжим акции протеста, чтобы достучаться до властей, потом перейдем к более жестким мерам", - сказал перед собравшимися глава ассоциации Ион Плэмэдялэ после того, как с фермерами отказались встретиться премьер-министр Дорин Речан и глава Минсельхоза Владимир Боля.

Исполнительный директор ассоциации Александр Слусарь назвал главными проблемами аграриев невозвращенные кредиты и потребовал введения моратория на взыскание долгов. Кроме того, он указал на необходимость создания специальных транспортных коридоров для экспорта молдавской сельхозпродукции, которую, по его словам, выдавливают крупные поставки зерна с Украины. "Мы солидарны с украинским народом, но банкротство молдавских фермеров ничем не поможет Украине", - заметил Слусарь.

Этим летом фермеры на тракторах сначала заблокировали движение в центре Кишинева, а затем пригнали их к парламенту и администрации президента. Ранее власти Молдавии проинформировали Украину о планах введения ограничений на экспорт зерна. Однако они отказались от этой идеи после угрозы со стороны Киева в ответ заблокировать весь молдавский экспорт. В этой ситуации молдавское правительство пообещало оказать дополнительную помощь аграрному сектору.