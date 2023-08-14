Карин Кнайсль посетит Московскую конференцию по безопасности

Согласно программе конференции, 15 августа в том числе состоится пленарное заседание по теме "Военные аспекты безопасности на Ближнем Востоке и Африканском континенте"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль примет 15 августа участие в XI Московской конференции по международной безопасности, сообщил ТАСС ее представитель.

"Она примет участие в дискуссии по Ближнему Востоку", - сказал собеседник агентства.

Согласно программе конференции, 15 августа в том числе состоится пленарное заседание по теме "Военные аспекты безопасности на Ближнем Востоке и Африканском континенте".

Бывший министр иностранных дел Австрии Кнайсль уже несколько недель живет в арендованном доме в деревне Петрушово Рязанской области. Она приехала туда после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил ранее ТАСС глава Гиблицкого сельского поселения, в состав которого входит деревня Петрушово, Владимир Трубочкин.

Кнайсль неоднократно принимала участие в крупных форумах в РФ. В частности, она посещала состоявшийся в июле саммит Россия - Африка в Санкт-Петербурге, до этого - ПМЭФ, а также Восточный экономический форум в прошлом году.