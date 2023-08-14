В Кызыле построили новую дамбу на Енисее

Как отметил руководитель Енисейского бассейнового водного управления Росводресурсов Сергей Капустин, она защитит от паводка около 10 тыс. жителей города

КЫЗЫЛ, 14 августа. /ТАСС/. Строительство новой дамбы протяженностью 4,9 км завершилось в Кызыле на левом берегу Енисея, передает корреспондент ТАСС.

"Прежде всего мы должны обеспечить безопасность, жизнь и здоровье людей. Риски того, что может затопить целый район, были очень большие. В советское время здесь располагались дачные товарищества, сегодня тут жилой микрорайон. Мы сейчас вторую школу строим, в планах построить спортивные, социальные, медицинские учреждения в шаговой доступности. Какие бы снега ни были в верховьях Енисея, город теперь может спать спокойно", - сказал глава Республики Тыва Владислав Ховалыг на церемонии окончания строительства.

Федеральное агентство водных ресурсов направило на строительство 483 млн рублей в 2022-2023 годах, еще 4,8 млн рублей предусмотрели в региональном бюджете.

"Теперь город под защитой, дамба сможет обезопасить от наводнений целый район. Там можно будет строить не только садовые домики, но и основательное жилье. С учетом развития города число людей, которых защитит дамба, достигнет 10 тыс.человек. По сути защищен весь левый берег Кызыла. Проводятся и другие водохозяйственные мероприятия, которые направлены на защиту населения и на охрану водных объектов. В целом по республике расчищено уже более 56 км водных объектов", - добавил руководитель Енисейского бассейнового водного управления Росводресурсов Сергей Капустин.

В 2021 году в западной части Кызыла паводки разрушили защитную дамбу, возведенную около 20 лет назад. Тогда затопило 69 придомовых участков, где проживают 226 человек. Чтобы не допустить повторения ситуации, строительство в уязвимой части города начали в марте 2022 года. Работы проходили в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов".