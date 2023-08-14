В регионах УрФО прогнозируют дождь, ветер и жару

По данным региональных гидрометцентров, местами температура воздуха достигнет +32 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Жаркая погода до +32 градусов, дождь и порывы ветра до 14 м/с ожидаются в нескольких регионах Уральского федерального округа в ближайшие два дня. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 15 августа] переменная облачность, преимущественно без осадков, днем местами на севере кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем - +26...+31 градус, ветер переменный 1-6 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. К 16 августа в дневные часы ожидается потепление до +32 градусов.

В Курганской области установилась переменная облачность, к 16 августа температура воздуха днем поднимется с +24...+29 до +31 градуса, местами порывы ветра до 12 м/с. Жаркая погода до +31 градуса в ближайшие два дня также ожидается в Челябинской области, местами небольшие дожди, грозы и порывы ветра до 12 м/с.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидается переменная облачность, местами туман, к среде днем ожидается потепление до +27 градусов. В Югре в ближайшие два дня синоптики прогнозируют кратковременный дождь, порывы ветра до 14 м/с, а также потепление в дневные часы до +29 градусов к 16 августа. В Ямало-Ненецком автономном округе к среде незначительно похолодает, температура воздуха днем опустится с +25 до +17...+22 градусов, местами небольшой дождь, туман и ветер до 12 м/с.