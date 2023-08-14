В Приморье энергетики восстановили электроснабжение 85% потребителей после наводнения

Как сообщает пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании, часть населенных пунктов получают электроэнергию от дизель-генераторных установок

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) восстановили подачу электричества в дома 85% потребителей в Приморском крае, пострадавшем от наводнения, сообщает пресс-служба ДРСК.

"Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО "ДРСК") третий день подряд продолжают круглосуточный мониторинг за энергообъектами и ликвидируют последствия циклона, который обрушился на край, начиная с 10 августа. Несмотря на сохраняющуюся сложную гидрологическую обстановку и отсутствие проездов в некоторых населенных пунктах, энергетикам ДРСК к вечеру 14 августа уже удалось восстановить электроснабжение более 85% потребителей", - говорится в сообщении.

На подстанции 35 кВ "Мелькомбинат" в Уссурийске сразу после спада уровня воды энергетики смогли осмотреть подстанцию, включить оборудования по нормальной схеме. На подстанции 110 кВ "Студгородок" в Уссурийске зафиксировали спад воды на 1,5 м, но это пока не позволяет приступить к осмотру и включению оборудования подстанции.

"Для обеспечения электроснабжения потребителей появилась возможность установки дизель-генераторных установок в добавлении тем, которые энергетики смогли подключить вчера, 13 августа. В общем, от ДГУ сейчас осуществляется электроснабжение сел Константиновка, Полтавка, Гранатовка, Запроточное, часть Новогеоргиевки и Чернятино Октябрьского муниципального округа, села Рязановка и поселка Ромашка Хасанского района", - сообщает пресс-служба.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Согласно прогнозу Примгидромета, волна паводка движется с юга на север. Паводок подтопил 7 многоквартирных и 729 частных домов, всего пострадали 65 населенных пунктов. А наводнение в Уссурийске стало самым разрушительным и масштабным за последние 10 лет.