На акции "Ночь в кино" в Москве представят разработанное совместно с "Москино" мороженое

Эскимо "Кинолента" будет состоять из двух сортов мороженого

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Специально созданное мороженое "Кинолента" представят на акции "Ночь кино" в Москве, его можно будет попробовать в кинотеатре "Москино Космос". Об этом в рамках пресс-конференции в ТАСС сообщила генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая.

26 августа 2023 года в Москве в восьмой раз пройдет "Ночь кино" - ежегодная общегородская акция, посвященная кинематографу. Москино предлагает бесплатно посмотреть на больших экранах лучшие образцы зарубежного и отечественного кино, нестареющую советскую классику, фильмы-лидеры отечественного проката, популярные российские сериалы и подборки короткометражного кино.

"Мы подготовили огромную, замечательную программу для детей. Мы хотим, чтобы дети приходили в кино. <…> В этом году в "Москино Космос" будет огромная программа, посвященная 20-летнию "Смешариков". Кроме того, мы вместе с московской фабрикой мороженого разработали специальное мороженое. Оно будет двойное и называться "Кинолента". И именно 26 августа мы будем угощать родителей и их детей этим новым мороженым. Оно будет появляться и потом в наших кинотеатрах, так что это будет его такая премьера", - сказала Мокрицкая.

Как уточнили в пресс-службе "Москино", эскимо "Кинолента" будет состоять из двух сортов мороженого. В состав нового вкуса входят ванильное и шоколадное эскимо в горьком шоколаде. У гостей мероприятия будет шанс бесплатно попробовать лакомство, приняв участие в специально подготовленных викторинах и розыгрышах.

К интерактивной игровой программе в фойе присоединятся Фиксики, а в зале будет показан анимационный альманах "Мультивселенная Москино: Смешарики, Фиксики, ДиноСити и Детектив Финник".