Из всех регионов России поступили заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи

Наибольшее количество заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской и Нижегородской областей, отметила глава Росмолодежи Ксения Разуваева

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Граждане всех 89 субъектов РФ, в том числе жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории "Сириус". Об этом сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

"Мы рады, что жители из каждого региона страны подали заявки на участие и изъявили желание стать частью Всемирного фестиваля молодежи. Все они - молодые лидеры в различных сферах: науке, культуре, спорте, политике и международных отношениях, бизнесе, медиа, благотворительности и многих других. Это доказывает, что в нашей стране активная и яркая молодежь, которая хочет реализовать свои идеи, найти единомышленников и выстроить диалог со сверстниками из разных стран на площадках фестиваля", - сказала Разуваева, слова которой приводит пресс-служба фестиваля.

Наибольшее количество заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской и Нижегородской областей. Регистрация на участие во Всемирном фестивале молодежи для российских граждан открыта до 4 ноября, для иностранцев - до 1 декабря 2023 года. Подать заявку можно на сайте fest2024.ru.

Планируется, что участие в фестивале примут 20 тыс. человек из России и зарубежных стран в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодые ученые, IT-специалисты, представители медиа и молодежных общественных объединений, экологи, предприниматели, спортсмены, деятели культуры и искусства, инженеры, специалисты в области туризма, урбанизации и формирования комфортной городской среды. Кроме того, возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа.