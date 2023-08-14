В Краснодарском крае обнаружили одну из древнейших в мире синагог

Она существовала в начале I века н.э.

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Фанагорийская археологическая экспедиция обнаружила при проведении раскопок в Краснодарском крае одну из древнейших в мире синагог, существовавшую в начале I века н. э. Об этом сообщили журналистам в фонде Олега Дерипаски "Вольное дело", поддерживающего деятельность экспедиции.

"Основание и контуры стен синагоги были обнаружены археологами на Таманском полуострове рядом с побережьем Черного моря. Внутри здания найдены ритуальные мраморные семисвечники (меноры), столы для литургий и фрагменты мраморных стел, на одной из которых размещена древнегреческая надпись "синагога". Находки прошлых лет - мраморные таблички "дом молитвы" и "синагога" 16 и 51 годов н. э. говорят о том, что фанагорийская синагога существовала уже в начале I века н. э., что делает ее самой древней на территории России и одной из древнейших в мире", - говорится в сообщении.

Уточняется, что синагога относится к периоду с 516 года до н. э. по 70 год н. э., который считается эпохой "Второго Храма". Тогда синагоги были редкостью и строились представителями иудеев в случае, если такие диаспоры жили далеко от Иерусалима. По данным историков, в тот период иудеи составляли значительную часть населения города Фанагория, византийские хронисты называли город еврейским. Синагога Фанагории является одной из самых ранних в мире, так как строительство первых синагог в мире датируется III веком до н. э.

Обнаруженная экспедицией синагога - это прямоугольное здание, состоящее из двух помещений, площадь которых по 60 кв. м.

"Синагога отличалась богатым убранством: внутри сохранились мраморные колонны и столы для литургий. Ее стены были расписаны красками и облицованы плиткой, крыша выложена черепицей. Орнаменты найденных в храме мраморных менор уникальны и отличаются от ближневосточных. Синагога Фанагории просуществовала вплоть до середины VI века, когда во время нападения варварских племен город был разграблен, а все здания сожжены", - резюмировали в фонде.