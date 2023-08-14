Минтранс не предлагал отменить дублирование информации в метро на английском языке

Решение о дублировании информации передадут на уровень субъектов РФ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ не предлагал отменить дублирование информации в метро и на других видах внеуличного транспорта на английском языке, следует из комментария Минтранса РФ. Более того, решение о дублировании информации будет передано на уровень субъектов РФ.

"Проект приказа Минтранса не отменяет и не запрещает регионам дублировать информацию в транспорте на английском языке. Наоборот, с субъектов снимаются излишние требования о дублировании информации там, где в этом нет необходимости", - пояснили в Минтрансе РФ. Там добавили, что требования к информации на внеуличном транспорте (к нему, кроме метро, относится монорельс и канатная дорога) были регламентированы в связи с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В Минтрансе отметили, что при принятии проекта приказа Минтранса, регионы смогут "самостоятельно принимать решения о необходимости дублирования информации на английском языке, в зависимости от территориальных особенностей, а также проводимых в регионе культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Минтранс отменяет обязательное дублирование информации на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, канатных дорог и фуникулеров. При этом на прошлой неделе министерство действительно опубликовало проект приказа внесения изменений в закон о внеуличном транспорте.

Как следует из пояснительной записки к проекту документа, "учитывая многочисленные обращения граждан и субъектов РФ ввиду значительной информационной нагрузки на пассажиров и с учетом социально-политической ситуации" Минтранс предлагает исключить обязательное требование к дублированию информации на английском языке. Вместе с тем планируется, что решение о необходимости дублировать информацию будет передано на уровень регионов и устанавливаться региональными правилами пользования внеуличным транспортом.