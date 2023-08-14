В шести челябинских городах ожидают неблагоприятные для рассеивания выбросов условия

Они продлятся с 14 по 16 августа

ЧЕЛЯБИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Слабый ветер неблагоприятных направлений прогнозируется с вечера понедельника до вечера среды в шести городах Челябинской области. Это будет способствовать накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, говорится в материалах, опубликованных Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 19:00 (17:00 мск) 14 августа до 19:00 (17:00 мск) 16 августа в Челябинске, Коркино, Аше, Карабаше, Сатке, Златоусте в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", - сказано в материалах.

Уточняется, что предприятиям объявлено предупреждение. Согласно требованиям законодательства, они должны снизить объем выбросов на 15-20% от установленных нормативов.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенола, диоксида азота, формальдегида).