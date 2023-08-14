Большинство опрошенных британцев поддержало проведение повторного референдума по Brexit

Согласно исследованию компании YouGov, 36% респондентов считают, что население уже высказалось по этому вопросу в 2016 году

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Большинство граждан Великобритании поддерживают идею проведения нового референдума по поводу членства страны в ЕС в ближайшие 10 лет. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который был проведен 8-9 августа компанией YouGov.

46% респондентов полагают, что граждане должны вновь высказаться по этой теме в течение 10-летия. Обратной точки зрения придерживаются 36% опрошенных, которые считают, что население уже высказалось в 2016 году. Тогда большинство поддержало "развод" с Брюсселем.

Примечательно, что идея становится тем более непопулярной, чем скорее предлагается провести референдум. Так, лишь 26% из 2,1 тыс. опрошенных высказались за организацию плебисцита до конца года и 39% - в ближайшие пять лет. Число противников составило 59% и 44% соответственно. При этом лишь 30% респондентов полагают, что идея, которая лежала в основе референдума по Brexit, реализована. 49% опрошенных уверены, что этого еще не случилось.

Самую большую поддержку идея повторного плебисцита находит среди сторонников Лейбористской партии. 63% из них полагают, что голосование должно состояться в течение пяти лет, и 69% - в течение 10 лет. При этом сам лидер партии Кир Стармер ранее отверг возможность возвращения Соединенного Королевства в Евросоюз. С 2010 года Лейбористская партия находится в оппозиции, однако все опросы общественного мнения указывают на то, что на следующих выборах (они должны пройти до 2024 года), лейбористы должны одержать верх над правящей Консервативной партией.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов.