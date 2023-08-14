В Кургане в День города запретили продажу алкоголя

Запрет распространяется на продажу алкогольной продукции навынос в предприятиях общественного питания

ТАСС, 14 августа. Власти Кургана запретили продажу алкоголя в организациях розничной торговли на территории города 19 августа. Об этом сообщили в администрации Кургана.

"В День города, 19 августа, с 8:00 до 23:00 (06:00-21:00 мск) на территории города Кургана будет запрещена продажа алкогольной продукции. <…> Продажа спиртного, в том числе пива, в организациях розничной торговли не допускается. Запрет также распространяется на продажу алкогольной продукции навынос в предприятиях общественного питания и продажу алкогольной продукции при организации праздничных площадок хозяйствующими субъектами на территории города Кургана", - говорится в сообщении.