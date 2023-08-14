В "Фобосе" заявили, что жара в регионах Поволжья начнет спадать к концу недели

Атмосферный фронт будет перемещаться на юг 19 августа, он принесет кратковременные дожди и похолодание

ТАСС, 14 августа. Температура воздухат понизится в большинстве регионов Приволжского федерального округа (ПФО) к концу недели. Об этом сообщил в понедельник ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Завтра по северной части [округа] будет проходить холодный атмосферный фронт, его влияние будет выражено в кратковременных дождях ливневого характера. <…> В среду северная половина окажется в тыловой части циклона, <…> в южной части будет заметно влияние холодного фронта, там местами возможны дожди с грозами. В четверг погода изменится - с запада подойдет гребень Азовского антициклона, он будет рассеивать облака, прекратится ливень. В пятницу на погоду будет влиять, начиная с северных районов, следующий холодный атмосферный фронт, он вызовет ливни с грозами, но температура пока будет довольна высока", - рассказал собеседник агентства.

В субботу атмосферный фронт будет перемещаться на юг, он принесет кратковременные дожди и похолодание. В воскресенье осадки прекратятся, при этом температура продолжит снижаться.

Так, кратковременные дожди ожидаются в Казани и Нижнем Новгороде. В столице Татарстана они пройдут во вторник, в среду осадки могут сопровождаться грозой. При этом температура во вторник составит плюс 27…плюс 29 градусов, в среду - 26-28 градусов тепла. С четверга осадки прекратятся, температура сначала повысится до плюс 30…плюс 32 градусов, а затем снизится до плюс 25…плюс 27 градусов.

В Нижнем Новгороде в начале недели будет не так жарко - столбик термометра во вторник покажет плюс 22…плюс 24 градусов, в среду - плюс 23…плюс 25 градусов. В эти дни синоптики прогнозируют кратковременные дожди. В четверг и пятницу осадки прекратятся, температура подрастет до плюс 27…плюс 29 градусов. Однако уже в субботу в Нижнем Новгороде снова пройдут дожди с грозами, а столбик термометра опустится до плюс 20…плюс 22 градусов, в воскресенье - до плюс 18…плюс 20 градусов.

Летняя засуха

На этой неделе дожди обойдут стороной несколько регионов ПФО. Так, в Уфе синоптики прогнозируют отсутствие осадков. До середины недели температура будет удерживаться на уровне плюс 29…плюс 31 градуса, в пятницу и субботу она повысится до плюс 32 и плюс 33 градусов соответственно. В воскресенье столбик термометра опустится до плюс 23…плюс 25 градусов. В Саратове также не велика вероятность осадков, температура до четверга составит плюс 27…плюс 29 градусов, в пятницу она превысит отметку плюс 30 градусов, а в субботу - плюс 32 градуса. В воскресенье жара немного спадет - до плюс 26…плюс 28 градусов.

В Перми осадки с грозой пройдут только в субботу. В начале недели температура будет держаться на уровне плюс 29…плюс 31 градусов, в четверг-пятницу она поднимется до плюс 30…плюс 32 градусов. В субботу и воскресенье жара спадет - сначала до плюс 23…плюс 25 градусов, в конце недели - до плюс 20…плюс 22 градусов.

В Оренбурге кратковременные дожди с грозой ожидаются в среду и воскресенье. В эти дни температура немного понизится до плюс 27…плюс 29 градусов. Максимально высокая температура будет в субботу, когда столбик термометра покажет плюс 32…плюс 34 градуса.

Ограничения на посещения лесов и пожароопасность

В Саратовской области из-за высокой пожароопасности ввели ограничения на посещения леса до 1 сентября. Кроме пребывания жителей в лесах запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы, а также организовать культурно-массовые мероприятия.

Временный запрет на посещение также действует на территории чувашского заповедника "Присурский". Ограничения ввели из-за погодных условий, повышенной грозовой активности и других неблагоприятных метеоусловий.

В Пермском крае, Нижегородской, Ульяновской областях, а также Чувашии объявлен IV класс пожарной опасности в лесах. В Пермском крае на сегодня действует шесть очагов лесных пожаров на общей площади 5,52 га, сообщили в краевом ГУ МЧС.