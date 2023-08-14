На ВЭФ-2023 приедут индийский шахматный вундеркинд и победитель шахматной олимпиады

Форум состоится во Владивостоке 10-13 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС/. Участниками спортивной программы Восточного экономического форума (ВЭФ) 2023 года станут победитель олимпиады по шахматам 2022 года - Нодирбек Яккубоев и чемпион мира, Европы и Азии среди молодежи Раунак Садвани. Об этом сообщили ТАСС организаторы Международного шахматного турнира, который пройдет в дни форума.

"Из подтвержденных гроссмейстеров с мировым уровнем значатся: победитель олимпиады по шахматам 2022 года - Нодирбек Яккубоев, юная звезда из Индии, вундеркинд, чемпион мира, Европы и Азии среди молодежи Раунак Садвани, тренер сборной России по шахматам Михаил Кобалия, победитель Кубка ВЭФ 2022 года - Михаил Понкратов. Конкуренцию им составят представители 11 шахматных федераций округа, а также победители открытых турниров этого года", - сообщили организаторы.

Организатор Международного шахматного турнира на кубок ВЭФ - АНО "ДВ-Интеллект". В программе соревнования активности для звезд мировых шахмат, дальневосточных спортсменов, гостей ВЭФ, жителей Владивостока и телезрителей всей страны.

"Схватка обещает стать зрелищной. На кону 3 млн рублей. Всего будут две категории победителей: общий зачет и дальневосточный. Транслировать игру будут 20 телекамер. В прямом эфире за ней смогут наблюдать сотни тысяч россиян. Централизованная трансляция пройдет и для жителей Владивостока - в шахматных павильонах "ДВ-Интеллект" на набережной Владивостока", - сообщили в оргкомитете.

Там отметили, что в этом году программы для гостей форума и любителей шахмат Владивостока будут расширены. Идея спортивной части турнира прежняя. Предоставить шанс самым талантливым шахматистам Дальнего Востока оказаться за одной доской со звездами. Для гостей форума на 11-м этаже кампуса А ДВФУ будет организована интеллектуальная гостиная - место где можно провести переговоры, поиграть в шахматы, познакомиться с приглашенными гроссмейстерами. В разные дни форума все желающие смогут принять участие в блицтурнире, а один из приглашенных гроссмейстеров даст сеанс одновременной игры "вслепую".

О форуме

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.