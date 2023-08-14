В Карачаево-Черкесии появится первый на Северном Кавказе фитопарк

На территории площадью 10 га будут высажены различные виды растений

ЧЕРКЕССК, 14 августа. /ТАСС/. Открытие первого в Северо-Кавказском федеральном округе фитопарка запланировано в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2025 году. На территории площадью 10 га будут высажены различные виды растений, рассказал ТАСС министр туризма и курортов республики Расул Текеев.

"Важно, что парк также будет служить гигантским живым ингалятором. Посещение фитопарка позволит гостям не только насладиться просторами красивых цветов, но и послужит их оздоровлению - здесь будут представлены растения, имеющие полезные свойства и положительно воздействующие на организм человека", - сказал министр.

Фитопарк появится вблизи туркомплекса "Медовые водопады", расположенного в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии. Парк будет представлен 10 га различных растений. В настоящее время дизайнерами прорабатывается проект парка с органичными для местного ландшафта архитектурными решениями. Уже подготовлено 2,5 тыс. кустов лаванды в качестве саженцев для будущего сада.

"Каждый из гектаров будет представлен разными видами растений. Территория будет разделена тропами, на ней будут установлены тематические декорации, смотровые и видовые площадки. Она станет живой фотозоной для всех любителей активного и пассивного отдыха, и местом притяжения для гостей из всех близлежащих регионов", - отметил совладелец фитопарка Василий Жайворонок, его слова приводит пресс-служба министерства.

Жайворонок добавил, что в сентябре текущего года начнется массовая высадка растений, а в мае 2024 года фитопарк сможет принимать первых гостей. Ожидается, что реализация проекта займет два года, и в финальном виде парк предстанет перед посетителями в 2025 году.

За 2022 год Карачаево-Черкесию посетили более 1,9 млн туристов, за последние шесть лет турпоток в регион увеличился вдвое. На сегодняшний день для туристов на региональных курортах подготовлено более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов. Для отдыхающих работают 17 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс разной сложности общей протяженностью в 52 км.