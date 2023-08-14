14 августа, 13:24,
обновлено 14 августа, 13:36
Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор отменил анкетирование по COVID-19 в пунктах пропуска через границу

Алексей Павлишак/ ТАСС
© Алексей Павлишак/ ТАСС

При этом территориальным органам ведомства рекомендовали проводить выборочное тестирование россиян, иностранцев и лиц без гражданства, если они прибывают в Россию из стран, где отмечено ухудшение эпидемической ситуации

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор отменил требование заполнять анкету о сведениях по перенесенной коронавирусной инфекции в пунктах пропуска через российскую границу. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой размещено на официальном портале правовой информации.

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Согласно документу, отменяется требование заполнять анкету прибывающего на территорию РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства до прибытия на территорию страны, а также в пунктах пропуска через государственную границу.

Кроме того, территориальным органам Роспотребнадзора рекомендуется обеспечить выборочное тестирование на COVID-19 по эпидемическим показаниям граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, если они прибывают в РФ из стран, где отмечено ухудшение эпидемической ситуации. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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