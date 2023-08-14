Роспотребнадзор отменил анкетирование по COVID-19 в пунктах пропуска через границу

При этом территориальным органам ведомства рекомендовали проводить выборочное тестирование россиян, иностранцев и лиц без гражданства, если они прибывают в Россию из стран, где отмечено ухудшение эпидемической ситуации

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор отменил требование заполнять анкету о сведениях по перенесенной коронавирусной инфекции в пунктах пропуска через российскую границу. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой размещено на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, отменяется требование заполнять анкету прибывающего на территорию РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства до прибытия на территорию страны, а также в пунктах пропуска через государственную границу.

Кроме того, территориальным органам Роспотребнадзора рекомендуется обеспечить выборочное тестирование на COVID-19 по эпидемическим показаниям граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, если они прибывают в РФ из стран, где отмечено ухудшение эпидемической ситуации.