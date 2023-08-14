Стоимость жизни французских студентов побила 19-летний рекорд на фоне энергокризиса

Она увеличилась на 6,47% по сравнению с 2022 годом

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/. Стоимость жизни студентов во Франции увеличилась на 6,47% по сравнению с 2022 годом и достигла рекордных показателей за последние 19 лет в связи с инфляцией и ростом цен на энергоносители. Об этом сообщил Национальный союз студентов Франции (Unef).

"Никогда еще за 19 лет наблюдений стоимость студенческой жизни не поднималась до таких высот", - указывают в Unef. По данным союза, ежегодные расходы студентов выросли на €594, что соответствует примерно €50 в месяц. Увеличение суммы связано, в частности, с повышением цен на продукты питания и энергоносители, отмечают эксперты. По оценкам союза, за год стоимость продуктов питания "выросла на 14,3%, электроэнергии - на 10,1%, транспорта - на 4%".

Однако самой большой статьей расходов студентов по-прежнему остается арендная плата, "составляя 60,6% среднемесячного бюджета". В 2023 году средние затраты по этой статье для студентов составили €570 в месяц по сравнению с €561 годом ранее. В Unef также отмечают рост расходов на медицинское обслуживание: стоимость визита к врачу выросла на 18%, цены на лекарства - на 17%.

Подобное повышение затрат "существенно повлияет на условия жизни" студентов и заставит их урезать траты "на целый ряд базовых потребностей", уверены в Unef. При этом за последние годы "бюджет социальной помощи учащимся увеличился на €500 млн", однако эта сумма не компенсирует "взрывной рост стоимости жизни" для молодежи.

В целях борьбы с ухудшением условий жизни учащихся высших учебных заведений в союзе призывают ввести контроль за размером арендной платы в студенческих городках, снизить требования для предоставления индивидуальной жилищной помощи и "пересмотреть систему социального обеспечения".