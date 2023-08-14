Робот-музыкант из России завоевал золото на международных соревнованиях в Китае

Робот Robert Robotecky, созданный командой Лаборатории молодежной робототехники ИТМО, сыграл на музыкальном инструменте, стоя на гироскутере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Робот-музыкант, разработанный молодыми учеными ИТМО, завоевал золотую медаль на международных соревнованиях RobotChallenge-2023 в Китае. Он исполнил на музыкальном инструменте "Катюшу", сообщили в пресс-службе вуза.

"Команда Лаборатории молодежной робототехники ИТМО взяла "золото" международных соревнований RobotChallenge-2023, состоявшихся в Пекине. Победу робототехникам принес робот-музыкант Robert Robotecky, который стал лучшим в категории Free Style Senior. Он исполнил на концертино "Катюшу" и несколько других песен, балансируя на гироскутере", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав команды вошел студент первого курса факультета систем управления и робототехники ИТМО Дмитрий Яковлев и учащаяся 10 класса Аничкова лицея Дарья Яблунина. Категория Free Style Senior создана для демонстрации роботов, которые не попадают под критерии других направлений соревнования. Разработки оценивают трое судей, которые смотрят на идею создания робота, его реализацию, используемые технологии, программное обеспечение и презентацию.

"Полностью творческий проект, понятная реализация, интерактивность в виде управления жестами. Отработало все, можно сказать, идеально, и это помогло нашей команде победить", - привели в пресс-службе слова участника команды Дмитрия Яковлева.

По данным пресс-службы, робот-музыкант исполнил несколько известных композиций - "Катюшу", "Подмосковные вечера", "Под небом Парижа" и финскую польку. Он научился играть музыку из MIDI-файлов, которые указывают на воспроизведение нужных нот. Сейчас команда Лаборатории молодежной робототехники ИТМО работает на созданием "Кибертеатра", где роботы будут играть на различных музыкальных инструментах и давать концерты.

Международные соревнования RobotChallenge проводятся ежегодно с 2004 года. В этом году в них приняли участие более 3 тыс. разработчиков из 24 стран.