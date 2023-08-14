В Молдавии активисты отчистили от краски оскверненный вандалами памятник советским воинам

Инцидент произошел на прошлой неделе в Единецком районе республики

КИШИНЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Сторонники партии "Возрождение" отчистили от краски оскверненный вандалами памятник воинам 3-й воздушно-десантной дивизии в Единецком районе Молдавии.

"Активисты политформирования ликвидировали следы оскорбительных надписей и фашистскую символику, нанесенные на монумент, выкосили траву на площадке перед памятником", - написал в Telegram-канале председатель координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.

Инцидент произошел на прошлой неделе в Единецком районе республики. Вандалы нанесли на монумент воинам-десантникам оскорбительные надписи и символику румынской фашисткой организации "Железная гвардия".

Подобные акты вандализма в Молдавии происходят регулярно после того, как к власти в республике пришли проевропейские партии. С памятниками Великой Отечественной войны здесь призывают бороться и некоторые политики от правящей Партии действия и солидарности, которые выступают за вхождение республики в состав Румынии. Вандалов еще ни разу не удавалось задержать полиции. Ранее МИД РФ неоднократно выражал озабоченность в связи с подобными инцидентами в Молдавии.