В Калининградской области из-за аномальной жары объявили штормовое предупреждение

По прогнозу, в течение недели температура воздуха будет достигать +34 градусов

КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Калининградской области из-за аномально жаркой погоды, сообщило в понедельник Главное управление МЧС России по региону.

"По Калининградской области 15-20 августа ожидается аномально жаркая погода с преобладанием среднесуточных температур на 7-9 градусов выше нормы с максимальной температурой воздуха +30...+34 градуса", - говорится в сообщении на официальном сайте регионального главка МЧС России со ссылкой на Калининградский центр гидрометеослужбы - филиал ФГБУ "Северо-Западное УГМС.

Жителям и гостям региона рекомендовали в условиях аномальной жары соблюдать меры предосторожности, находясь на улице, употреблять больше жидкости, носить легкую одежду, не допускать перегрева на солнце, а также помнить о правилах безопасности во время пребывания у воды.