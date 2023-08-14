14 августа, 13:41

В Калининградской области из-за аномальной жары объявили штормовое предупреждение

По прогнозу, в течение недели температура воздуха будет достигать +34 градусов

КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Калининградской области из-за аномально жаркой погоды, сообщило в понедельник Главное управление МЧС России по региону.

"По Калининградской области 15-20 августа ожидается аномально жаркая погода с преобладанием среднесуточных температур на 7-9 градусов выше нормы с максимальной температурой воздуха +30...+34 градуса", - говорится в сообщении на официальном сайте регионального главка МЧС России со ссылкой на Калининградский центр гидрометеослужбы - филиал ФГБУ "Северо-Западное УГМС.

Жителям и гостям региона рекомендовали в условиях аномальной жары соблюдать меры предосторожности, находясь на улице, употреблять больше жидкости, носить легкую одежду, не допускать перегрева на солнце, а также помнить о правилах безопасности во время пребывания у воды. 

Теги:
РоссияКалининградская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация