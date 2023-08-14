В Подмосковье определили лидеров регионального этапа конкурса лучших муниципальных практик

Победителями стали городские округа Долгопрудный, Орехово-Зуевский и Одинцовский

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Около 40 городских округов Московской области приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами". По итогам оценки конкурсных заявок победителями стали городские округа Долгопрудный, Орехово-Зуевский, Одинцовский, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экономики и финансов Подмосковья.

"В 2023 году участие в региональном этапе конкурса в номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами" приняло 39 городских округов Московской области. Победителями стали городские округа Долгопрудный, Орехово-Зуевский, Одинцовский. Эти округа набрали максимальное количество баллов и представили лучшие практики в сферах малого и среднего предпринимательства, улучшения инвестиционного климата территории, а также управления муниципальными финансами", - цитирует пресс-служба министра экономики и финансов Московской области Наталию Масленкину.

Конкурс проводится ежегодно с 2017 года для поощрения и масштабирования лучших практик деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления. В него входит несколько номинаций: градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ, муниципальная экономическая политика, обеспечение эффективной обратной связи с жителями, укрепление межнационального мира и согласия, модернизация городского хозяйства через внедрение цифровых технологий.

В пресс-службе добавили, что заявки победителей регионального этапа конкурса до 18 августа будут направлены в федеральную конкурсную комиссию. Бюджетам субъектов Федерации, в которых расположены муниципальные образования - победители конкурса, предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета для направления их местным бюджетам на премирование победителей конкурса.