14 августа, 13:50,
обновлено 14 августа, 13:56

Курортный сбор в регионах будут вводить на добровольной основе

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Главы субъектов будут сами принимать решение о необходимости его введения, сообщили в Минэкономразвития

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Курортный сбор в регионах России будет вводиться на добровольной основе, главы субъектов будут самостоятельно принимать решение о необходимости его введения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Курортный сбор в регионах будет вводиться на добровольной основе. Главы субъектов будут самостоятельно принимать решение о необходимости введения курортного сбора", - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право российским регионам вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в некоторых субъектов. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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