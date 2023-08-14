Курортный сбор в регионах будут вводить на добровольной основе

Главы субъектов будут сами принимать решение о необходимости его введения, сообщили в Минэкономразвития

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Курортный сбор в регионах России будет вводиться на добровольной основе, главы субъектов будут самостоятельно принимать решение о необходимости его введения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Курортный сбор в регионах будет вводиться на добровольной основе. Главы субъектов будут самостоятельно принимать решение о необходимости введения курортного сбора", - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право российским регионам вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в некоторых субъектов.