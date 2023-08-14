14 августа, 13:56

В СПЖ заявили, что раскольники покинули резиденцию митрополита УПЦ в Киево-Печерской лавре

Это произошло спустя четыре часа после самовольного занятия здания

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) покинули резиденцию митрополита канонической Украинской православной церкви Онуфрия в Киево-Печерской лавре спустя четыре часа после самовольного занятия здания. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.

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По данным СПЖ, ранее Авраамий Лотыш, которого ПЦУ в марте назначила "наместником" лавры, его сторонники и охрана сорвали пломбы с двери резиденции, а позднее из здания начали выносить мебель. По состоянию на 16:30 мск здание вновь опечатано. 

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