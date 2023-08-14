В Госдуме предложили не учитывать площадь земли у многодетных семей для получения пособия

Как пояснила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, по действующим нормам основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является наличие у заявителя и членов его семьи земельного участка, площадь которого превышает 0,25 га

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила министру труда и социальной защиты Антону Котякову отменить требование по допустимой площади земельного участка у семей, имеющих трех и более детей, для получения ими ежемесячного пособия. Письмо на имя министра есть в распоряжении ТАСС.

По мнению Лантратовой, необходимо внести изменения в постановление правительства РФ "О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка", согласно которому нуждающиеся в социальной поддержке беременные женщины и лица, имеющие детей в возрасте до 17 лет, имеют право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

"Представляется целесообразным внесение в постановление изменения, в соответствии с которым размер допустимой для получения единого пособия площади земельного участка, находящегося в собственности заявителя, должен увеличиваться пропорционально количеству его детей. Так, на первого ребенка изначальная допустимая площадь земельного участка должна быть увеличена и составлять 0,5 га, на второго - 1 га. При наличии же трех и более детей данные требования к семье предъявляться не должны", - написала депутат.

Она добавила, что, учитывая стремительное сокращение населения сельских населенных пунктов и практически "вымирание" деревень и сел РФ, ограничение к площади земельных участков, находящихся в сельских поселениях, также должно быть отменено.

Лантратова пояснила, что по действующим нормам основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является наличие у заявителя и членов его семьи земельного участка, площадь которого превышает 0,25 га, а для территории сельских поселений, не являющихся муниципальными образованиями в составе городских округов, или межселенных территорий - 1 га. Вместе с тем постановление не учитывает количество детей, воспитываемых в семье.

"Представляется очевидным, что с увеличением количества детей увеличиваются и потребности семьи в размере земельного участка: земельный участок многодетной семьи будет занят домом большей площади, необходимым большой семье. Для многодетной семьи также требуется б льшая площадь земельного участка, предназначенного для выращивания урожая", - считает парламентарий.