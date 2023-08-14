ВОЗ зафиксировала более 1 тыс. случаев оспы обезьян в мире с середины июля

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число заразившихся с начала 2022 года превысило 89 тыс.

ЖЕНЕВА, 14 августа. /ТАСС/. Более 1 тыс. случаев болезни mpox ("эмпокс", новое наименование оспы обезьян) выявлено в мире с 14 июля по 9 августа, а общее число заразившихся с начала 2022 года превысило 89 тыс., умерли 152 человека. Сведения о заболевших поступили из 113 стран, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"С 1 января 2022 года по 9 августа 2023-го в ВОЗ из 113 государств поступили сообщения о 89 308 подтвержденных лабораторным путем случаях заболевания mpox, включая 152 смерти", - говорится в информационном бюллетене организации, опубликованном в Женеве. С 14 июля, когда был опубликован предыдущий бюллетень по mpox, в мире зарегистрировали 1 020 новых случаев заражения. Данные ВОЗ свидетельствуют о продолжающейся эпидемии в трех регионах - Западно-Тихоокеанском, Америке и Европе. В организации отметили, что в июле "из Китая поступили сообщения о значительном числе случаев [mpox]"

По состоянию на 9 августа больше всего заболевших с начала 2022 года зарегистрировано в США (30 446). Далее в первой 10-ке идут Бразилия (10 967), Испания (7 560), Франция (4 150), Колумбия (4 090), Мексика (4 045), Перу (3 812), Великобритания (3 771), Германия (3 694) и Канада (1 496). Всего на эти страны приходится почти 83% заболевших. Подавляющее большинство заразившихся (96,3%) - это мужчины в возрасте от 29 лет до 41 года.

Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с mpox действовал с июля 2022 года по 11 мая 2023-го. Он был отменен в связи со снижением заболеваемости.

Mpox - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории Демократической Республики Конго. По данным ВОЗ, вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках mpox составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.