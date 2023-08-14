Организаторы детского слета в Чувашии провели его вопреки предостережению прокуратуры

Детско-юношеский спортивный клуб "Такуан" оштрафовали на 250 тыс. рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 14 августа. /ТАСС/. Мировой суд приговорил к штрафу в размере 250 тыс. рублей детско-юношеский спортивный клуб "Такуан" в Чувашии за организацию палаточного спортивно-оздоровительного слета "Путь воина - 2023" в Ядринском муниципальном округе вопреки предостережению прокуратуры. Об этом говорится в сообщении, распространенном надзорным ведомством.

"Постановлением мирового судьи общественная организация "Такуан" признана виновной в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

По информации надзорного ведомства, ранее прокурор района объявил руководителю общественной организации предостережение о недопустимости проведения мероприятия с нарушением требований действующего законодательства. "Однако с начала июля на берегу реки Сура возле деревни Сареево Ядринского муниципального округа ЧРОО "ДЮСК "Такуан" организован летний палаточный спортивно-оздоровительного слет для детей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в июле лагерь "Путь воина" проводился для детей 7-15 лет на берегу Суры. Ведомство выявило несколько нарушений: общественная организация не включена в реестр организаций отдыха детей, предварительное уведомление в управление Роспотребнадзора по Чувашии не направлялось, санитарно-эпидемиологическое заключение не получено. В сообщении также говорится, что не была организована дезинфекция столовой посуды, не представлены медицинские книжки тренеров, рацион питания не соответствовал примерному меню.

В отношении юридического лица прокурор района возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.65 КоАП РФ "Предоставление услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей организацией, не включенной в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления". Ядринский районный суд привлек общественную организацию к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", назначив 10 тыс. рублей штрафа.