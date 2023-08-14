В регионах СЗФО к середине недели прогнозируют дожди и похолодание

До 16 августа в Санкт-Петербурге, Пскове, Новгороде и Калининграде ожидается сухая и жаркая погода

ТАСС, 14 августа. Циклоны принесут в большинство регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) дождливую погоду и похолодание ко второй половине этой недели. Однако до среды в Санкт-Петербурге, Пскове, Новгороде и Калининграде ожидается сухая и жаркая погода, сообщили ТАСС ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус и региональные метеослужбы.

"Во вторник на погоду в западной части СЗФО будет оказывать влияние гребень Азорского антициклона, он достаточно теплый и преимущественно сухой, а вот в восточной части региона кратковременными дождями отметится уходящий на Северо-Восток циклон. К четвергу над Кольским полуостровом расположится центр следующего циклона, <...> родом из Атлантики, в пятницу он продолжит свой путь на Восток и начнет открывать дорогу в СЗФО более прохладным воздушным массам. Пройдут дожди в восточной части, местами ливневого характера", - сказал Леус.

В Санкт-Петербурге среда станет самым теплым днем на этой неделе - плюс 27-29 градусов и без осадков. В четверг ожидаются кратковременные дожди и грозы, которые прекратятся к пятнице, а столбики термометров опустятся до 19-24 градусов тепла. Тепло будет и в Республике Коми - до среды без осадков, плюс 27-29 градусов, к пятнице ожидаются кратковременные дожди и грозы - 23-25 градусов тепла, к выходным столбик термометра опустится до плюс 15-19, без осадков.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС", первая половина текущей недели в регионе также будет жаркая и сухая - около 29 градусов. К среде дневные температуры могут достигнуть 33 градусов. Однако во второй половине недели жара сменится небольшим похолоданием. К ближайшим выходным в регионе ожидается около 22 градусов тепла.

В Вологодской области во вторник около 20 градусов, пройдут кратковременные дожди, в среду и четверг без осадков 23-27, к выходным температура воздуха опустится до плюс 20 градусов.

По данным Новгородского гидрометцентра, в Новгородской области преимущественно небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью - до плюс 15 градусов, днем воздух прогреется до плюс 28 градусов, в середине недели до плюс 30 градусов с постепенным понижением до 22 градусов тепла к выходным.

Погода в северных регионах СЗФО

По данным Севгидромета, на этой неделе в Архангельской области будет ослабевать влияние антициклона, который стал причиной 30 градусной жары. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура будет постепенно понижаться и к концу недели составит в дневные часы плюс 20-25 градусов, в северных районах местами до плюс 15 градусов. В Ненецком автономном округе в начале недели - местами кратковременный дождь, ночью гроза, туман. Температура до плюс 26 градусов, местами на побережье 11-16 градусов тепла.

В Мурманской области будет еще прохладней. Во вторник без осадков и плюс 20-22 градуса, в среду в Заполярье придут дожди, а температура воздуха опустится до 11-13 градусов тепла.

Аномальная жара в Калининграде

Погода в Калининградской области, в отличие от других регионов СЗФО, на этой неделе будет оставаться жаркой. Леус отметил, что во вторник в Калининграде может обновится температурный рекорд. "Не исключено обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Пока для 15 августа он составляет 31,1 градуса и был установлен в 1985 году", - сказал синоптик.

Как уточнили ТАСС в Гидрометцентре по Калининградской области, вся неделя в регионе ожидается аномально жаркой. Воздух будет прогреваться до плюс 34 градусов. Дежурный синоптик пояснил, что в отдельные дни, в частности 17 и 18 августа, температура воздуха немного снизится, но лишь до 30-32 градусов, а в выходные столбик термометра вновь достигнет отметок плюс 32-34 градуса. Возможны кратковременные и незначительные осадки, в основном в ночное и вечернее время. Вода в Балтийском море, куда в такие жаркие дни устремляются калининградцы и гости региона, у побережья янтарного края прогреется до 22-24 градусов, заметил собеседник.