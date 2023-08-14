Собянин: в Москве открыли еще шесть поликлиник после капитального ремонта

Мэр Москвы отметил, что медицинскую помощь в этих поликлиниках получают почти 175 тыс. детей и взрослых

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Еще шесть зданий поликлиник открыли в Москве после капитального ремонта. Медицинскую помощь в этих поликлиниках получают почти 175 тыс. детей и взрослых, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Продолжаем обновлять поликлиники по новому московскому стандарту. Открыли еще шесть зданий после капитального ремонта в разных районах Москвы", - написал Собянин.

Он уточнил, что открыли в районе Бескудниковский филиал консультативно-диагностического центра №6; в Бирюлево Восточном - филиал городской поликлиники №52; в районе Косино-Ухтомский - филиал городской поликлиники №66; в Мещанском районе - филиал детской городской поликлиники №32; в Вешняках - головное здание детской городской поликлиники №7; в районе Теплый Стан - детско-взрослая поликлиника на улице Академика Бакулева.

Теперь это современные поликлиники с продуманным расположением кабинетов и комфортными условиями для посетителей и медицинских специалистов. Специалисты также полностью поменяли медоборудование: установили новые цифровые маммографы, аппараты для рентгена, УЗИ, функциональной диагностики и другую современную технику, добавил мэр.

"Заменили все инженерные системы и лифты, организовали безбарьерное передвижение, сделали стильный дизайн помещений, благоустроили территории, высадили гипоаллергенные деревья и кустарники. В общей сложности медицинскую помощь в этих поликлиниках получают почти 175 тыс. детей и взрослых", - уточнил Собянин.