В Святогорском монастыре началась реставрация Успенского собора XVI века

У стен храма расположена могила поэта Александра Пушкина

ПСКОВ, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты завершили создание проекта реставрации церкви Успения Богородицы XVI века Святогорского Свято-Успенского монастыря в Пушкинских Горах Псковской области. У стен храма расположена могила поэта Александра Пушкина, на объекте началась подготовка к реставрации, сообщила пресс-служба АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)".

"Подготовка к реставрации Успенского собора XVI века началась в Святогорском монастыре. Проект реставрации церкви Успения Богородицы полностью завершен, прошел государственную историко-культурную экспертизу. Монастырь пострадал во время Великой Отечественной войны. Оккупанты дважды пытались взорвать собор, заминировали здания монастыря и могилу А. С. Пушкина. При разминировании несколько бойцов-саперов советской армии погибли", - отмечается в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)", завершить реставрацию планируется не ранее 2024 года. Церковь Успения Пресвятой Богородицы имеет два придела: во имя чудотворной иконы Богородицы "Одигитрии", построенный в 1772 году, и второй, с северной стороны, во имя Покрова Божией Матери.

Святогорский Свято-Успенский монастырь в Пушкинских Горах был основан в 1569 году. Пушкин часто бывал здесь, работал в монастырской библиотеке.

"Проект реставрации предусматривает воссоздание первоначальной восьмискатной формы кровли четверика XVI века. Предполагается корректировка формы шпиля с одноступенчатой на двухступенчатую, в соответствии с изображениями периода XIX века. Будет произведена реставрация фасадов церкви. Фундаменты восстановят путем инъектирования кладки. Запланирована архитектурная подсветка памятника, отремонтируют лестницы и мощения вокруг церкви", - говорится в сообщении.